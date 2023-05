Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Ergänzung zur Pressemeldung "Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht"

Werne (ots)

Bei der vorherigen Pressemitteilung hat eine wichtige Information gefehlt: Der Einbruch in das Einfamilienhaus am Fasanenweg am Dienstag (02.05.) in Werne erfolgte zwischen 10.30 und 11.57 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell