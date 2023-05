POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-jährigen Jugendlichen

Unna (ots) - Nach einem Einbruch in ein Lotto-Tabakwarengeschäft in der Innenstadt in Unna hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag (09.05.2023) zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 2.00 Uhr zwei Personen wahrgenommen, die sich im Bereich Markt/ Schäferstraße/ Schmale Straße aufgehalten und nach ihren Angaben verdächtig umgeschaut haben. Zivilkräfte der Polizei konnten die zwei von ...

