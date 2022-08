Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Zeitungen brennen an Böschung

Bocholt (ots)

Aus ungeklärter Ursache sind am Loikumer Weg in Bocholt-Mussum an der Böschung abgelegte Zeitungen in Brand geraten. Das Geschehen spielte sich am Samstag, 13.08.2022, gegen 12.30 Uhr ab. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die auch auf eine angrenzende Wiese übergegriffen hatten. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet daher um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

