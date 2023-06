Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl - (AG) - Am frühen Dienstagmorgen (06.06.) ereignete sich in Verl ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige PKW-Fahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 00:40 Uhr befuhr die 28-jährige Bielefelderin mit einem Opel Corsa die Bleichestraße, aus Richtung Verl kommend in Richtung Bielefeld. In Höhe der Hausnummer 151 kam sie im Verlauf einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Das Fahrzeug wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Die allein im Fahrzeug befindliche Fahrerin wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Opel Corsa musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5 000 Euro.

