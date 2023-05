LPI-SHL: Beleidigung

Suhl (ots) - In der Nacht zu Dienstag gegen 01:10 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Gothaer Straße in Suhl. Im Inneren öffnete er mehrere Schränke und Schubladen und entwendete eine Geldbörse mit Bargeld im dreistelligen Bereich. Nach dem Einbruch entfernte sich der Einbrecher über die Gothaer Straße in unbekannte Richtung. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Die Aufnahmen müssen noch ...

mehr