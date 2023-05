Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Oberhof (ots)

In den frühen Dienstagmorgestunden(23.05.2023) zwischen 04:30 Uhr und 07:30 Uhr ereignete sich in der Breitscheidstraße in Oberhof eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Wagen eine massive Steinmauer, welche sich in einem Vorgarten befand. Abdeckplatten und Steine der Mauer landeten im Garten. Zudem ist die komplette Mauer gerissen und verschoben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

