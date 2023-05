LPI-SHL: Einbruch in Firma

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter beschmierten die Haupteingangstür einer Schule in der Helenenstraße in Hildburghausen. Sie hinterließen mehrere Schriftzüge in der Farbe blau auf den Flügeltüren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise auf die Schmierfinken liegen bis dato nicht vor. Zeugen wenden sich bitte an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr