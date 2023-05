Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Oberhof (ots)

In der Nacht zu Dienstag gegen 03:50 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Gräfenrodaer Straße in Oberhof ein. Der Täter begab sich ins Haus und suchte mit einer Taschenlampe nach möglichem Diebesgut. Die 52-jährige Bewohnerin wurde durch die Geräusche wach und traf im Haus auf den Einbrecher. Dieser flüchtete und die Frau nahm geistesgegenwärtig die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hier kam der 84-jährige Vater, der ebenfalls in diesem Haus wohnt, der Geschädigten zu Hilfe. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der Täter konnte flüchten und verließ den Tatort mit einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Der Einbrecher ließ jedoch mehrere persönliche Gegenstände am Tatort zurück, welche die Beamten sicherstellten. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Tatnacht beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen.

