POL-OL: +++ Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Oldenburg (ots) - Zu einem brutalen Raub ist es heute, 11.07.2022, gegen 12.55 Uhr, in Rastede, Metjendorfer Straße, gekommen. Der 51-jährige Täter war dem späteren Opfer, einer 74-jährigen Frau, die am Tatort wohnt, bereits vorher zweimal aufgefallen, als er mit einem Fahrrad an ihrem Haus vorbeifuhr und in ...

mehr