Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Polizeibeamten

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen (ots)

Gleich mehrere Bürger informierten am Montag die Polizei über Telefontrickbetrüger, die ihr Unwesen im Bereich der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen trieben. Die Unbekannten gaben sich als angebliche Polizisten beziehungsweise Staatsanwälte aus und gaukelten den Geschädigten vor, dass ihre Angehörigen einen schweren Unfall verursacht hätte und nun in Gewahrsam sitzen würden. Gegen die Zahlung einer Kaution könnten die vermeintlichen Unfallverursacher freigekauft werden. In einem Fall wäre es beinahe zu einer Geldübergabe gekommen. Jedoch hielt die Dame vorher Rücksprache mit ihrem Sohn und bemerkte glücklicherweise noch rechtzeitig, dass sie beinahe Betrügern auf den Leim gegangen wäre. Immer wieder gelingt es Telefontrickbetrügern durch geschickte Gesprächsführung einen solchen Druck auf die Opfer auszuüben, dass diese in ihrer größten Verzweiflung Geld überweisen oder sensible Daten am Telefon herausgeben. Die Polizei warnt eindringlich: - Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse. - Staatliche Stellen fordern auf diese Art und Weise niemals Wertgegenstände oder Bargeld. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Sollte Ihnen ein finanzieller Schaden entstanden sein, melden Sie dies umgehend der zuständigen Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell