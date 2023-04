Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Holzpaletten und Gitterboxen geklaut

Beute machten Unbekannte am Sonntag und bereits Anfang April in Laupheim.

Am Sonntag fuhren gegen 1.30 Uhr Unbekannte mit einem Kastenwagen auf ein Firmengelände in der Uhlmannstraße. Denn dort standen Paletten. Auf diese hatten es die Diebe abgesehen. Um diese Paletten waren Bauzäune aufgestellt. Die Unbekannten schraubten die Metallscharniere an den Bauzäunen ab und schoben sie beiseite. Danach luden die Diebe knapp 100 solcher Holzpaletten in das Fahrzeug. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Bilder einer Überwachungskamera, auf denen die Täter zu sehen waren, wurden von der Polizei ausgewertet. An der Tat sollen drei Männer beteiligt gewesen sein, die das Gelände kurz vor 2 Uhr in einem hellen Opel Kastenwagen verlassen hatten. Die Paletten haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Bereits am Ostersamstag (8.4.23), zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr, kam es auf dem Firmengelände zu einem Diebstahl. Mehrere Gitterboxen wurden dabei von Unbekannten aus einem eingezäunten Bereich entwendet.

Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Sie prüft nun, ob die Taten in Verbindung stehen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

