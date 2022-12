POL-OB: Zwei Unfälle mit Verletzten

Oberhausen (ots) - Am 30.11.2022, gegen 12:00 Uhr ist eine Frau (75) in Oberhausen Klosterhart bestohlen worden. Bei einem Discounter an der Teutoburger Straße stellte sie an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Sie befand sich in einer Umhängetasche. Die Frau hatte nichts von einem Diebstahl bemerkt und auch nichts Verdächtiges gesehen. Gestohlen wurden Bargeld, Personaldokumente und ID-Karten. Am ...

