Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Lagerhalle mit Diebstahl von Laminat

Contwig (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Bahnhofstraße mehrere Pakete Laminat entwendet. Die bislang unbekannten Täter drangen in eine Lagerhalle entlang des Radweges in Richtung Stambach ein und entwendeten hieraus einen Hubwagen. Auf diesen Hubwagen luden sie in der Folge das Laminat auf, welches zuvor an der Eingangstür einer dortigen Einrichtung abgestellt war. Mit dem Diebesgut flohen die Täter über den Radweg in Richtung Stambach. Am folgenden Morgen konnte ein Teil des Laminats mit dem Hubwagen wieder auf dem Radweg aufgefunden werden.

Wer in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet hat und sachdienliche Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell