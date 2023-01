Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mülltonne durch Feuer beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Silvesternacht kam es in der Waisenhausstraße zu einem Brand eines Mülleimers. Das brennende Abfallbehältnis konnte problemlos durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Mülleimer entstand jedoch Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de

