Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Schreberstraße einen Audi vermutlich mutwillig beschädigt. An dem Pkw wurde am Freitag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr, und 14 Uhr, die hintere Fensterscheibe auf der Fahrerseite zerstört. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeuginnenraum nichts. Die Polizei geht deshalb von einer Sachbeschädigung aus. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Im fraglichen Zeitraum stand der graue Audi vor der Geschwister-Scholl-Schule. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Auto zu schaffen machte, werden gebeten, unter Telefon 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |elz

