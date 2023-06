Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Langfinger

Kaiserslautern (ots)

Eine Augenzeugin meldete der Polizei am späten Sonntagabend einen Mann, der in der Leipziger Straße versuchte Fahrzeuge zu öffnen. Beamte, die kurz darauf an der benannten Örtlichkeit eintrafen, erkannten den Beschriebenen und sprachen ihn an. Dieser wusste schon ihm drohte und versuchte davonzulaufen. Die Flucht war aber nur von kurzer Dauer, da die Polizisten ihn umgehend einholten. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 26-Jährigen eine große Anzahl an Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Da die Schutzleute bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten feststellten, nahmen sie ihn mit auf die Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Um vorzubeugen, dass es nicht zu weiteren Straftaten kommt, musste der Herr im Anschluss an alle Maßnahmen, den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Nun erwartet den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen Diebstahls aus Fahrzeugen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell