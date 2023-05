Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub von Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (17.05.2023) traten gegen 18:20 Uhr zwei bislang unbekannte Männer an einen Verkaufsstand einer 28-jährigen Frau an der Königstraße und verwickelten diese in ein Gespräch. In dessen Verlauf entriss einer der Männer ihr Smartphone, welches sie in der Hand hielt und das zudem mit einer Kordel um das Handgelenk gesichert war. Da die Kordel riss, konnten die Täter mitsamt Smartphone im Wert von 1.200 Euro in unbekannte Richtung flüchten. Der Haupttäter ist etwa 30-35 Jahre alt, 180 cm groß, hat einen dunklen Teint, schlanke Figur, dunkle leicht gelockte Haare, trug eine schwarze Baseballkappe, eine schwarze Weste mit roten Streifen und eine bunte Hose. Sein Mittäter ist etwa 40 Jahre, ca. 180-185 cm, hat ebenfalls einen dunklen Teint, Glatze, dünnen Oberlippenbart, trug einen Hut, schwarzes T-Shirt und Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

