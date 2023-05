Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.05.2023) einen 27-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der sich im Alfred-Lörcher-Weg vor einer Frau entblößt haben soll. Die 32-jährige Frau lief gegen 14.30 Uhr in Richtung Uhlandshöhe, als der ihr entgegenkommende 27-Jährige sie nach Sex fragte. Dies lehnte sie ab und lief weiter. Als er ihr hinterherrief, drehte sie sich um und konnte sehen, dass er sein Glied in der Hand hielt. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann kurz darauf im Bereich des Eugensplatzes fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. In einem weiteren Fall saß eine 34-jährige Frau in der Taubenheimstraße auf einer Bank, als sich gegen 12.30 Uhr ein Unbekannter neben sie stellte und sein Glied aus der Hose holte. Die Frau flüchtete daraufhin. Sie beschrieb den Mann als zirka 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und bekleidet mit einer Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose. Zudem trug er eine gelbe Einkaufstüte mit sich. Ob es sich dabei um denselben Täter handelt ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

