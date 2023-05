POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 63 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag (16.05.2023) mit einem E-Scooter in der Straße Am Römerkastell gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 63-Jährige war kurz nach Mitternacht auf dem Gehweg der Straße Am Römerkastell in Richtung Essener Straße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle fuhr ...

mehr