Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken mit E-Scooter gestürzt - 63-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag (16.05.2023) mit einem E-Scooter in der Straße Am Römerkastell gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 63-Jährige war kurz nach Mitternacht auf dem Gehweg der Straße Am Römerkastell in Richtung Essener Straße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle fuhr er über den Bordstein vom Gehweg auf die Straße und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 63-Jährige mutmaßlich unter Alkohol und Drogeneinfluss stand und am Roller keine Versicherungskennzeichen vorhanden waren. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizisten beschlagnahmten den Roller und veranlassten eine Blutprobe bei dem 63-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell