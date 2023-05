Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Möhringen (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag (13.05.2023) und Montag (15.05.2023) in der Theodor-Heuss-Straße und in der Hechinger Straße E-Scooter gestohlen. In der Theodor-Heuss-Straße brachen die Täter am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr das Fahrradschloss auf, mit dem der schwarze E-Scooter der Marke E-Power Fun mit dem Kennzeichen 345 JSA an einem Fahrradständer gesichert war. In der Hechinger Straße auf Höhe des Freibads erbeuteten die Unbekannten zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag, 17.00 Uhr, einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot mit dem Kennzeichen ODC 488, der mit einem Fahrradschloss gesichert war. Zeugen werden gebeten, sich im Fall des gestohlenen E-Scooters in der Theodor-Heuss-Straße bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 und im Fall des Diebstahls in der Hechinger Straße beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

