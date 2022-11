Ulm (ots) - Die Unbekannten verschafften sich in der Straße "Am Flugplatz" mit Gewalt Zugang zu den Firmen. Sie hebelten Türen auf oder schlugen Scheiben ein um in die neun Gebäude zu gelangen. Die Täter hatten es wohl auf Geld abgesehen. Was genau gestoheln wurde ist derzeit noch unklar, berichtet die Polizei. ...

