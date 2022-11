Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Zehn Firmen aufgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch waren Einbrecher in Burgrieden unterwegs.

Ulm (ots)

Die Unbekannten verschafften sich in der Straße "Am Flugplatz" mit Gewalt Zugang zu den Firmen. Sie hebelten Türen auf oder schlugen Scheiben ein um in die neun Gebäude zu gelangen. Die Täter hatten es wohl auf Geld abgesehen. Was genau gestoheln wurde ist derzeit noch unklar, berichtet die Polizei. Auch die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Sie fragt:

- Wer hat in der Nacht zum Mittwoch in Burgrieden verdächtige Personen gesehen? - Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Laupheim unter der Telefon-Nr. 07392/96300.

Hinweis der Polizei:

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun, um sein Eigentum zu schützen. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

