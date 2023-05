Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (14.05.2023) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 30 Jahre alten Mann bei einer Auseinandersetzung im City Plaza schwer verletzt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zwischen den beiden Männern gegen 00.25 Uhr in der Paulinenstraße zunächst zu einem Streit gekommen sein, woraufhin der 30-Jährige den 37-Jährigen geschlagen und anschließend in das City Plaza geflüchtet sein soll. Als der 30-Jährige kurz darauf stürzte, soll der 37-Jährige den am Boden Liegenden eingeholt und ihm mehrfach in das Gesicht getreten haben. Zeugen hielten den aggressiven Tatverdächtigen fest und übergaben ihn den alarmierten Beamten. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der 37 Jahre alte türkische Staatsangehörige wurde am Sonntag (14.05.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

