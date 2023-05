Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zeuge beobachtet Auto-Aufbrecher - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (14.05.2023) zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zwei Autos aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer gegen 02.15 Uhr, wie sie sich an zwei in der Libanonstraße geparkten Autos zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Die Beamten kontrollierten die Tatverdächtigen und fanden unter anderem ein Tablet, Kopfhörer sowie drei Sonnenbrillen bei ihnen. Sie stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und setzten die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden. Präventionstipps: Gelegenheit macht Diebe! - Lassen Sie kein Geld oder Wertsachen sichtbar im Auto liegen!

- Verschließen Sie Ihr Auto auch bei kurzer Abwesenheit immer!

- Stellen Sie Ihr Auto, wenn möglich, an gut einsehbaren und beleuchteten Plätzen ab!

- Melden Sie jeden Diebstahl bei der Polizei! Teilen Sie auch verdächtige Wahrnehmungen mit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell