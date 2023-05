POL-S: Kind sexuell belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (12.05.2023) in eine Praxis an der Olgastraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Diebe hebelten zwischen 17.45 Uhr und 09.45 Uhr das Fenster der Praxis auf und durchwühlten die Schränke. Sie erbeuteten zwei Geldkassetten, in welchen sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an das ...

mehr