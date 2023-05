Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen/-Plieningen (ots)

Unbekannte Täter haben sich seit Mittwoch (10.05.2023) durch Vorwände unbefugt Zutritt zu Wohnungen in der Geislinger Straße und der Steckfeldstraße verschafft und dadurch Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen. Am Mittwoch klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadt Stuttgart gegen 09.30 Uhr bei einer 82-jährigen Frau in der Geislinger Straße und sagte ihr, dass er die Rauchmelder überprüfen müsse. Während er sich in der Wohnung aufhielt, stahl er offenbar 400 Euro aus einem Regal. Der Mann rannte anschließend in Richtung Inselstraße davon. Er wird als zirka 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare, trug eine Jeanshose sowie eine schwarze Jacke und sprach gebrochen deutsch. Am Donnerstag (11.05.2023) öffnete eine 83-jährige Bewohnerin gegen 15.00 Uhr in der Steckfeldstraße einem Unbekannten die Wohnungstüre. Dieser gab vor, dass er das Wasser auf Verfärbungen überprüfen müsse. Während sie mit ihm das Wasser im Badezimmer überprüfte, beobachtete ein Nachbar einen weiteren Mann, der auf den Balkon der Frau kletterte und über die offene Türe ins Wohnzimmer gelangte. Dort stahl er über 200 Euro aus einem Geldbeutel und flüchtete wieder über die Balkontüre. Der Mann der das Wasser überprüfte soll über 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug eine graue Schildmütze, einen blau-grauen Anzug und gelbe Handschuhe. Eine Personenbeschreibung des zweiten Täters ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

