Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährige mutmaßlich sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben einen 32 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Freitagabend (12.05.2023) an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus eine 24-jährige Passantin sexuell belästigt zu haben. Anschließend soll er versucht haben, den Tabakbeutel der Frau zu stehlen. Die 24-Jährige traf gegen 18.15 Uhr am Abgang vom Leonhardsplatz zur Stadtbahnhaltestelle Rathaus auf eine Personengruppe, in der sich auch der Tatverdächtige befand. Der 32-Jährige sprach die Frau an, drückte ihr fünf Euro in die Hand und fasste ihr an die Brust. Als sie weggehen wollte, versperrten ihr die Begleiter des Tatverdächtigen den Weg und der Tatverdächtige versuchte, ihren Tabakbeutel wegzunehmen. Polizeibeamte, die sich in der Nähe befanden, wurden auf den Sachverhalt aufmerksam und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den 32-Jährigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten sich, unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

