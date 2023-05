Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim /-Nord /-Plieningen (ots)

Unbekannte sind vergangenes Wochenende (12.05. bis 14.05.2023) in Wohnungen an der Hermann-Pleuer-Straße und der Postwiesenstraße eingebrochen, bei einer Wohnung an der Straße Im Asemwald blieb es beim Versuch. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter zwischen Freitag, 09.00 Uhr und Sonntag, 12.00 Uhr die Glastür eines Wintergartens von einem Einfamilienhaus an der Hermann-Pleuer-Straße ein. Sie durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen. Zudem brachen sie ein auf dem Grundstück verschlossenes Gartenhaus auf. Ob die Täter etwas Stahlen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An der Postwiesenstraße stiegen Unbekannte am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein und stahlen Schmuck im Wert von rund 500 Euro. In diesem Zusammenhang bemerkten Zeugen eine männliche Person im Garten, die in ein Fenster der Wohnung schaute. Der Mann war zwischen 20 und 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare. Er trug eine schwarze Daunenjacke sowie eine schwarze Basecap und hielt ein Mobiltelefon in der Hand. An der Straße Im Asemwald versuchten Einbrecher im Zeitraum von Samstag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 12.00 Uhr erfolglos die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

