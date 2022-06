LPI-SHL: Schule evakuiert

Suhl (ots) - Ein 38-Jähriger entwendete Mittwochabend Waren aus einem Lebensmittelmarkt an der Senfte in Suhl. Er verließ den Markt über den Eingangsbereich, um somit ein Passieren des Kassenbereichs zu umgehen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter durchschaute den Plan und sprach den Langfinger an. Dieser versuchte sich aus den Fängen des Zeugen durch Flucht zu befreien, was jedoch misslang. Die eingesetzten Beamten leiteten eine entsprechende Anzeige gegen den Dieb an. ...

