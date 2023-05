Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysator gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (11.05.2023) oder Freitag (12.05.2023) an der Steinbuttstraße einen Katalysator abgetrennt und gestohlen. Die Täter durchtrennten den Katalysator an einem geparkten Opel Astra zwischen 16.00 Uhr am Donnerstag und 18.00 Uhr am Freitag und benutzten dazu nach ersten Ermittlungen einen Trennschleifer. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

