POL-S: Alkoholisiert auf E-Scootern unterwegs - Polizei weist nochmals auf Promillegrenzen hin

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (14.05.2023) zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zwei Autos aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer gegen 02.15 Uhr, wie sie sich an zwei in der Libanonstraße geparkten Autos zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Die Beamten kontrollierten ...

