Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher stehlen Geldbörse - Ermittler suchen dringend Zeugen

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.03.), gegen 02:45 Uhr, wurde der Bewohner eines Reihenhauses an der Feilenhauerstraße durch das Geräusch von Schritten geweckt. Als er in den Flur trat und nach dem Rechten sah, bemerkte er den Schein einer Taschenlampe und die im Erdgeschoss offenstehende Haustür. Er alarmierte die Polizei.

Einbrechern war es nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gelungen, die Haustür zu öffnen und zwei Geldbörsen zu erbeuten. Zu einem unmittelbaren Kontakt zwischen den Bewohnern des Hauses und den Tätern kam es nicht. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen, sondern schließen Sie diese auch ab - am besten zweifach!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell