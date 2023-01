Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen innerhalb weniger Stunden

Kehl/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg konnten im Verlauf des gestrigen Tages drei gesuchte Straftäter verhaften. Bei einer Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses in Kehl wurde ein 22-jähriger ungarischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Computerbetrug.Durch Bezahlung der Geldstrafe konnte eine 45-tägige Haftstrafe abgewendet werden. Gegen Abend wurde dann in einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug, aus Frankreich kommend, ein 40-jähriger gambischer Staatsangehöriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise. Er konnte die Geldstrafe ebenfalls bezahlen und somit eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Kurze Zeit später wurde am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ein 32-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger vorstellig. Er erschien zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus London. Gegen Ihn bestanden gleich zwei Haftbefehle wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Seine Mutter bezahlte die Geldstrafe und konnte damit eine Haftstrafe von insgesamt 70 Tagen abwenden.

