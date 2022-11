Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt - Verkehrszeichen entwendet - Lenkräder und Multimediasysteme aus Autos entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Welzheim, Schorndorf, Alfdorf: Mehrere Autos aufgebrochen und Fahrzeugteile entwendet

Zwischen Samstag, 19.11.2022, 15:00 Uhr und Dienstag, 22.11.2022, 07:50 Uhr wurden fünf Pkw aufgebrochen und daraus demontierte Fahrzeugteile entwendet.

Die Tatorte waren in der Schloßgartenstraße und Sudetenstraße in Welzheim sowie in Schorndorf in der Wilhelm-Maybach-Straße. An den drei Pkw der Marke BMW wurden die Seitenscheiben eingeschlagen, um sich Zugang zum Wageninneren zu verschaffen. Danach wurden zwei Lenkräder, zwei Multimediaanlagen, ein Armaturenbrett und ein Navi entwendet. Über den Vorfall, der sich in der Schloßgartenstraße ereignete, wurde bereits am Montagmorgen berichtet.

Durch Runterdrücken der Scheibe wurde in Haubersbronn in der Miedelsbacher Straße die Fahrzeugtüre eines 4er BMW gewaltsam geöffnet. Die Täter demontierten fachmännisch das Lenkrad sowie ein Navigationssystem und entwendeten diese. Bei dem fünften BMW, welches ein Keyless-System besitzt, wurde das Fahrzeug auf bisher unbekannte Weise geöffnet und das Lenkrad, eine Sonnenbrille sowie Bargeld in Höhe von 150,00 Euro entwendet. Dieser Pkw BMW parkte im Tatzeitraum in Alfdorf-Pfahlbronn in der Lorcher Straße auf einem Parkplatz.

Der Gesamtschaden könnte sich auf bis zu 10.000 Euro belaufen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet zu den Vorfällen um sachdienliche Hinweise, die sie unter Tel.: 07361 5800 entgegennimmt.

Fellbach: In Jugendhaus eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Esslinger Straße in ein Jugendhaus eingebrochen. Die Täter gelangten über eine zuvor aufgebrochene Kellertür ins Gebäude und durchsuchten dieses nach Wertgegenstände. Sie erbeuteten nach ersten Feststellungen Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro, eine Spielekonsole und eine Kamera. Wer weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Weinstadt: Verkehrszeichen entwendet

Im Ortsteil Strümpfelbach entwendete Unbekannte zwischen Donnerstag und Dienstag fünf mobile Verkehrszeichen (eingeschränktes Halteverbot), die im Aichelberger Weg aufgestellt waren. Die Schadensumme beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 entgegen.

Aspach: Bus kollidiert mit Pkw

Am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr ereignete sich in der Heilbronner Straße Einmündung Daimlerstraße ein Unfall. Der Fahrer eines Omnibusses musste zum Rechtsabbiegen nach links ausschwenken, wobei sein Fahrzeug von einem entgegenfahrenden Audi-Fahrer gestreift wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von 9.000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf, Winterbach - Unbekannte Täter beschädigen Pkw

Zwischen Montag 21.11.2022, 7:00 Uhr und Dienstag 22.11.2022, 11:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Autos. Bei dem Pkw in Schorndorf- Weiler, der in der Hermann-Hesse-Straße parkte, wurde die Motoraube zerkratzt. An dem Pkw Ford, welcher in der Fabrikstraße in Winterbach abgestellt war, wurde ein Außenspiegel mutwillig abgerissen. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier Schorndorf entgegen. Tel.nr.: 07181 2040.

