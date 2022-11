Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomaten aufgebrochen, versuchter Einbruch, mit Messer bedroht

Aalen (ots)

Untermünkheim: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20 Uhr und 08 Uhr wurden zwei Zigarettenautomaten im Klingenweg und der Kirchstraße aufgebrochen. In beiden Fällen wurde der Inhalt an Bargeld und Tabakwaren aus den Automaten entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Montagnachmittag 15 Uhr und Dienstagvormittag 07:45 Uhr versuchte ein Dieb sich Zutritt zu einem Kindergarten Am Schleifbach zu verschaffen. Dies misslang, jedoch verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gerabronn: Mit Messer bedroht

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr stellten zwei Männer eine Person in einem leerstehenden Gebäude in der Unteren Schillerstraße fest. Als die beiden die Person ansprachen, kam dieser heraus und bedrohte die beiden mit einem Messer. Anschließend entfernte er sich. Der 44-jährige Mann konnte wenig später in seiner Wohnung in der Bahnhofsstraße durch Kräfte der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Er befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

