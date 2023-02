POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vermeintliches Ansprechen von Kindern aus einem Fahrzeug in Brake

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 21. Februar 2023, wurde ein E-Scooter in Nordenham gestohlen. Der schwarze E-Scooter der Marke Xiaomi wurde im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr von bislang unbekannten Tätern von einem Schulgelände in der Pestalozzistraße entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04731 / ...

