POL-NE: Korrektur zu den Pressemitteilungen "Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt" und "Unfallbeteiligter erliegt seinen schweren Verletzungen"

Neuss (ots) - Mehrere Streifenwagen rückten am späten Mittwochnachmittag (01.03.), gegen kurz vor 18:00 Uhr, zu einem Kiosk an der Neuenberger Straße in Rosellen aus. Dort hatte ein unbekannter Mann den Verkaufsraum betreten und die 60 Jahre alte Verkäuferin unter Drohung mit einer Schusswaffe zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert. Als der Ehemann der ...

