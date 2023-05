Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Uhr geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitag (12.05.2023) im Bereich der Eberhardstraße/Dornstraße einen 79 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 79-Jährige und der Unbekannte verließen gemeinsam zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr eine Bar und liefen durch die Fußgängerunterführung an der der Haltestelle Rathaus in die Eberhardstraße. Als sich der Senior kurz hinsetzte, beugte sich der Mann über ihn, stach ihm mit einem unbekannten Gegenstand in die Hand und entriss ihm seine Armbanduhr im Wert von rund 18.000 Euro. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, schlank und zirka 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er war dunkelhäutig und hatte kurze, schwarze, glatte Haare. Er trug auffällig bunte Schuhe, eine Jeanshose sowie ein Sweatshirt und soll englisch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +497118995778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

