POL-S: Seniorin überfallen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Möhringen (ots) - Unbekannte haben zwischen Samstag (13.05.2023) und Montag (15.05.2023) in der Theodor-Heuss-Straße und in der Hechinger Straße E-Scooter gestohlen. In der Theodor-Heuss-Straße brachen die Täter am Montag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr das Fahrradschloss auf, mit dem der schwarze E-Scooter der Marke E-Power Fun mit dem Kennzeichen 345 JSA an einem Fahrradständer gesichert war. In ...

