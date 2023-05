Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendgruppe schlägt auf 13 und 14 Jahre alte Jungen ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine bislang unbekannte Gruppe Jugendlicher hat am Montag (15.05.2023) in der Überkinger Straße zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren geschlagen. Die beiden befanden sich gegen 13.45 Uhr auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses Mühlgrün, als etwa zehn bis 15 Jugendliche auf sie zuliefen und einer von ihnen den 13-Jährigen aufforderte, ihm all seine Sachen auszuhändigen. Nachdem er dies verweigerte, schlug er ihm sowie weitere Jungen aus der Gruppe ins Gesicht, woraufhin der 13-Jährige zu Boden stürzte. Anschließend prügelten und traten sie weiter auf ihn ein und schlugen auch seinen 14-jährigen Freund. Sie stahlen die Mütze des 14-Jährigen und flüchteten anschließend über den Radweg am Neckarufer in verschiedene Richtungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden leicht verletzten Jungen und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Einer der Täter trug eine auffällige schwarz-orangene Sportjacke, auf welcher das Logo des Sportvereins Galatasaray im Brustbereich und der Schriftzug "Emre" auf dem Rücken angebracht waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell