POL-S: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagvormittag (16.05.2023) in der Nord-Süd-Straße zwischen einem Porsche und einem BMW ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Fahrzeuge gegen 10.00 Uhr in der Nord-Süd-Straße in Richtung Heilbrunnenstraße auf den beiden Geradeausspuren nebeneinander unterwegs. Dabei fuhren der 38 Jahre alte Porsche-Fahrer auf der linken und der 70 Jahre alte BMW-Fahrer auf der rechten Spur. An einer Fahrbahnverengung, bei dem der linke Fahrstreifen endete, kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Unklar ist derzeit, ob der BMW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam oder ob der Porsche-Fahrer ihn möglicherweise abdrängte. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

