Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstag (16.05.2023) in der Nürnberger Straße, bei dem ein 49 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein 67-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 18.00 Uhr auf der Nürnberger Straße in Richtung Augsburger Platz. Auf Höhe der Einmündung zur Schorndorfer Straße wollte er nach rechts in ein Grundstück einbiegen und querte dabei den Radweg, auf dem ein 49-jähriger Radfahrer in gleicher Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der Fahrradfahrer stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden

