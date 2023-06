Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollen zum Tag der Verkehrssicherheit

Westpfalz (ots)

Zum Tag der Verkehrssicherheit am vergangenen Samstag führte die Polizei in der Westpfalz Kontrollen rund ums Thema Fahrradsicherheit durch. Dabei hatten die Polizisten nicht nur Fahrradfahrer im Fokus.

Insgesamt wurden 111 Zweiräder kontrolliert, davon waren 34 Pedelecs oder E-Bikes. Die überwiegende Anzahl der Zweiradfahrer war vorschriftsmäßig unterwegs. Von den kontrollierten Radfahrern wurden 21 Fahrer verwarnt, da ihre Ausstattung an den Rädern unzureichend war. Drei Radler erhielten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil sie mit dem Handy am Ohr erwischt wurden. Vier weitere ignorierten das Rotlicht an einer Ampel. Zwei Radfahrer standen unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

In vielen Gesprächen wiesen die Polizisten Verkehrsteilnehmer beispielsweise auf die richtige Nutzung von Radwegen und Schutzstreifen hin. Sie machten Autofahrer darauf aufmerksam, dass diese nicht zum Halten oder Parken gedacht sind. Wo die Beamten Verstöße feststellten, wurden die Fahrer entsprechend sanktioniert, so fielen unter anderem zwei Autofahrer auf, die nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Zwei andere Fahrer erhielten Kontrollaufforderungen, innerhalb einer bestimmten Frist mitführpflichtige Dokumente bei der Polizei vorzuzeigen beziehungsweise technische Mängel an ihren Fahrzeugen zu beseitigen. In Pirmasens blickt der Fahrer eines Motorrollers einem Strafverfahren entgegen, da er ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, mit seinem Vehikel unterwegs war. Die Betriebserlaubnis des Kleinkraftrads eines anderen Fahrers war wegen illegaler An-/Umbauten erloschen. Die Fahrt durfte der Betroffene nicht mehr fortsetzen. |elz

