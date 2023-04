Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Tresor aus Alten- und Pflegeheim

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Dienstag, 25.04.2023, gewaltsam Zugang zu einem Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße und stahlen einen Tresor.

Die Täter schlugen zwischen 16:00 Uhr am Montag und 06:50 am Dienstag die Scheibe eines Fensters an der Gebäudefront ein und betraten die Räumlichkeiten.

In einem Verwaltungsbüro stießen sie auf einen Tresor, der sich in einem Schrank befand. Sie nahmen den Tresor an sich, schoben ihn durch das Fenster aus dem Gebäude und flüchteten mit ihrer Beute.

Da es sich um einen schweren Tresor handelte, ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Täter an dem Einbruch beteiligt waren, und dass sie ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell