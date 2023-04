POL-BI: 100 Kilogramm Kupferrohre gestohlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Zwei unbekannte Jugendliche raubten am Samstag, 22.04.2023, an der Bushaltestelle "Rosenhöhe" einem jungen Bielefelder sein Handy, Ohrhörer und Geld. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 16-jähriger Bielefelder stieg gegen 03:00 Uhr am Jahnplatz in den Nachtbus N6. Im Bus setzten sich zwei Jugendliche neben den müden Bielefelder und boten ihm an, wenn er einschlafe ihn an seiner ...

mehr