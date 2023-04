Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliches Duo raubt 16-Jährigen aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Zwei unbekannte Jugendliche raubten am Samstag, 22.04.2023, an der Bushaltestelle "Rosenhöhe" einem jungen Bielefelder sein Handy, Ohrhörer und Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 16-jähriger Bielefelder stieg gegen 03:00 Uhr am Jahnplatz in den Nachtbus N6. Im Bus setzten sich zwei Jugendliche neben den müden Bielefelder und boten ihm an, wenn er einschlafe ihn an seiner Zielhaltestelle zu wecken. Nachdem der 16-Jährige eingeschlafen war, weckte ihn das Duo jedoch nicht auf. Als sich der geleerte Bus bereits auf der Rückfahrt an der Haltestelle Rosenhöhe befand, weckten die Unbekannten das Opfer und forderten ihn auf, mit auszusteigen. Gemeinsam stiegen sie gegen 03:45 Uhr aus dem Bus. Die Jugendlichen schlugen dann unvermittelt dem Bielefelder ins Gesicht, so dass er zu Boden stürzte. Sie forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seines weißes Iphone 13, Apple Airpods und Geld. Anschließend entfernten sie sich mit der Beute in Richtung Brackwede Kirche.

Das Opfer beschrieb die jugendlichen Männer als 16 bis 17 Jahre alt. Einer war dunkelhäutig, mit einem dünnen eher kantigen Gesicht, war von schmaler Statur, ungefähr 184 cm groß und trug kurze schwarze Haare (Boxerschnitt), die ein bisschen lockig waren. Er war mit einer dunkelblauen/schwarzen dünnen Daunenjacke und einer weiteren Jeans -blau oder schwarz- bekleidet.

Der Andere war von südländischem Erscheinungsbild, circa 175 cm groß, vermutlich von breiterer Statur, trug einen leichten Oberlippenbart und schwarze mittellange Haare. Er war mit einer dickeren dunklen Jacke, ähnlich einer Wellensteyn-Jacke, mit einem helleren Pelzkragen bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell