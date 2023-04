POL-BI: Polnische Führerscheinentziehung und Drogenkonsum bei Kontrolle aufgedeckt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines Bielefelder Kleinwagens, der bereits am Freitagmorgen, 07.04.2023, in der Bernhard-Mosberg-Straße mit einen Audi A 6 zusammenstieß und sich von der Unfallstelle entfernte. Gegen 10:20 Uhr bog die 32-jährige Bielefelder Audi Fahrerin von der Schillerstraße in die Bernhard-Mosberg-Straße ab. Sie erkannte einen entgegenkommenden Kleinwagen in Richtung ...

