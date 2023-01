POL-LB: Böblingen: Einbruch in Restaurant

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen von Sachbeschädigungen, die sich in der Nacht zum Donnerstag in Böblingen ereigneten. Bislang unbekannte Täter zerstachen jeweils zwei Reifen eines Mercedes und eines Hyundai, die in der Poststraße geparkt waren. Bei einem Audi und einem BMW, die in einem Parkhaus in der Uferstraße abgestellt waren, wurden ebenfalls je zwei Reifen zerstochen. Der ...

