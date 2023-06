Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laptop aus Lkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl aus einem abgestellten Lkw ist der Polizei am Montag aus der Straße "Am Harzhübel" gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter über Nacht an einem geparkten Lkw zu schaffen. Sie öffneten den VW Transporter über das leicht geöffnete Fenster auf der Beifahrerseite und rissen sich einen Laptop, Tankkarten und die Zulassungsbescheinigung unter den Nagel. Der Lkw war von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7:15 Uhr, in Höhe der Hausnummer 67 abgestellt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

